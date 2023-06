Sunset och Marcel får Växjö att släppa loss

Carolas Främling, Walk the Moons Shut up and dance, Tom Pettys Free fallin´och Hasse Kvinnaböske Anderssons Änglahund. Såväl gamla som nya låtklassiker varvas friskt när Sunset & Marcel tar över scenen. Mor och son-trubadurerna har blivit stora publikfavoriter i Växjö.