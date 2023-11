Nöje

Tjuvkika på den stora tv-inspelningen – mitt i Karlskronas skärgård

Fyra dagar under förra veckan har inspelningen av den kommande tv-serien Whiskey on the Rocks pågått i Karlskronas skärgård.

Trots regn och rusk flyter allt på som tänkt och minerna är inte sura.