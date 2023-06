Åtalad träffade PKK-höjdare före gripandet

I ett unikt fall har en man i 40-årsåldern åtalats i Sverige för att ha försökt samla in pengar till terrorstämplade PKK. Och det är genom den påstådda "ledargestalten" som polisen kom den nu åtalade på spåren.

Den 11 januari går den nu åtalade in på en restaurang i Stockholm och kräver enligt åklagaren pengar, uttalar hot och avlossar skott från en skarpladdad revolver.

"Inte utpressat"

Ytterst ansvarig

En slump?

Det är första gången som en person åtalas misstänkt för terrorfinansiering av just PKK. Tidigare har det främst rört terrorgruppen IS.

Fakta: PKK

Kurdistans arbetarparti (PKK) grundades 1978 som ett marxistiskt parti.

Rörelsens mål var en kurdisk stat i sydöstra Turkiet samt angränsande delar av grannländer.

1984 tog PKK till vapen mot den turkiska staten i kampen för självständighet.

PKK är terrorstämplat av Turkiet, EU och USA.

Under 2022 utförde PKK enligt uppgift från åklagare Hans Ihrman 54 attentat där 40 personer dödades och ytterligare 150 skadades. Det gör PKK till den elfte dödligaste terroristorganisationen i världen enligt Institute for economics and peace.