Amazon befarar förlust – faller på börsen

Foto: Ted S. Warren/AP/TT

E-handelsjätten Amazon har ökat sin omsättning rejält i coronatider. Under de första tre månaderna omsatte bolaget 75,4 miljarder dollar, en ökning från 59,7 miljarder förra året. Det är högre än analytikernas förväntningar på 73,6 miljarder dollar.

Vinsten blev dock lägre än väntat: 5,01 dollar per aktie, jämfört med prognosen på 6,25 dollar och en rejäl minskning från 7,09 förra året. Amazon Web Services, en viktig del av bolaget som bland annat sysslar med molntjänster, drog under kvartalet in 10,2 miljarder dollar. Även det är en flopp, analytikerna hade väntat sig 10,3 miljarder.

"Från e-handel till Amazon Web Services , videotjänsten Prime och Fire TV visar krisen Amazons anpassningsbarhet. Men det är också den svåraste tiden vi någonsin stått inför", skriver vd Jeff Bezos i rapporten.

Till skillnad från flera andra stora bolag vågar Amazon ge en prognos för årets andra kvartal – om än med stora marginaler. För nästa kvartal väntar man sig ett resultat någonstans mellan en vinst på 1,5 miljarder dollar och en lika stor förlust. Totalt bedömer man att covid-19 kommer att leda till kostnader på fyra miljarder dollar.

Aktien är ner mer än fem procent i efterhandeln.