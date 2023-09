Billström till FN – ska återskapa förtroendet

Nästa vecka samlas världens ledare i FN:s generalförsamling i New York och från svenskt håll deltar statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström.

Regeringen tar avstånd

Organisationen vill just att brännandet av koranen ska tas upp på FN-mötet.

Intresset för vad Sverige då svarar är stort. Tobias Billström har ett hektiskt schema med flera så kallade bilateraler, enskilda möten, och intervjuer med stora amerikanska medier som CNN, CBS, The New York Times och The Washington Post.