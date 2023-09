Börsen steg – men inte kronan

Kronan försvagades mot dollarn under tisdagen. Arkivbild.

Kronan försvagades mot dollarn under tisdagen. Arkivbild. Foto: Martina Holmberg / TT

Runt hälften av aktierna i OMXS30-index steg under dagen. Allra bäst gick det för Ericsson, plus 1,7 procent, och Atlas Copcos B-aktie, plus 1,4 procent. Bankaktierna gick också starkt, alla fyra storbanker noterade uppgångar.