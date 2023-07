Börsen vände uppåt

Stockholmsbörsen svagt på plus. Arkivbild.

Stockholmsbörsen svagt på plus. Arkivbild. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Efter torsdagens fallande kurser i såväl Stockholm som på Wall Street inledde Stockholmsbörsen fredagen nedåt. Men under eftermiddagen steg kurvan.

Den strida floden kvartalsrapporter under onsdagen och torsdagen medförde flera tunga fall från flera börsjättar. Under fredagen var det något lugnare, men bland annat stålkoncernen SSAB släppte sin rapport där ledningen varnar för ytterligare fallande efterfrågan framöver, aktien rasade 14 procent.

Dagens riktigt stora vinnare efter torsdagsraset var tv-bolaget Viaplay, som gick plus 33,5 procent, sedan franska Canal Plus meddelat att man går in som storägare.