Brandrök ger luftvarning för miljoner amerikaner

Röken ligger tät över flygplatsen LaGuardia i New York. Flera flygningar till områden kring New York och Philadelphia har försenats eller ställts in på grund av dålig sikt.

Röken ligger tät över flygplatsen LaGuardia i New York. Flera flygningar till områden kring New York och Philadelphia har försenats eller ställts in på grund av dålig sikt. Foto: David R.Martin/AP/TT

Fler än 100 skogsbränder härjar just nu i den kanadensiska provinsen Quebec. Röken och diset har bland annat dragit in över storstaden New York i USA tvingat stadens skolor att ställa in sina utomhusaktiviteter.