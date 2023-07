Electrolux planerar stora utförsäljningar

Ny strategi

En strategi, som i praktiken handlar om att gå ifrån produkter som varmvattenberedare till smartare produkter, som hushållsapparater som kan fjärrstyras digitalt via appdelar.

Från att under många år ha förvärvat en mängd varumärken i ett brett spektrum, fokuserar Electrolux nu på områden där de ser säkrast efterfrågan framöver. Under de senaste tio åren har bolaget prioriterat de delar av sin verksamhet som ligger under exempelvis varumärket AEG, som står för en mer exklusiv del av bolagets produkter.