Ett av de värsta dåden i Israels historia

På senare år har flera blodiga dåd skakat världen och terrorattacker i Europa skördade under en period många offer. I november 2015 gick islamistiska terrorister till attack på flera platser i den franska huvudstaden Paris. Under en rockkonsert på Bataclan-teatern dödades 90 personer och totalt mördades 130 personer under kvällen och natten där terrorgruppen Islamiska staten kom att ta på sig dåden.