Foto: Johan Nilsson/TT

En natt med flera händelser där bland annat två personer är anhållna misstänka för att försökt stjäla en lastbil i Kalmar. I Växjö har ungdomsgäng förstört fönsterrutor och på Harrys i Kalmar har polisen gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för misshandel.

Kalmar län och Kronoberg

Två personer häktade under natten. Under natten till söndagen grep polisen två män som försökt stjäla en lastbil. Männen som är i 60 respektive45-årsåldern greps när de försökte stjäla en lastbil i Kalmar. Senare under natten beslutade åklagaren att anhålla båda två.

Under kvällen larmades polisen till restaurang Harrys i Kalmar där en man hade misshandlat en gäst. En man i 50-årsåldern ska under lördagskvällen gjort sig skyldig till någon form av misshandel på en gäst inne på Harrys. I samband med gripandet gjorde mannen våldsamt motstånd mot polisen.

Man i 50-årsåldern misstänkt för misshandel. När en ordningsvakt nekar en 50-åring man inträde till en krog i Växjö under lördagskvällen uppstår en dispyt som urartar.

Det är vid 01-tiden som en man i 50-årsåldern nekas komma in på en krog i Växjö som mannen blir aggressiv.

– När ordningsvakterna ska avvisa mannen kommer hans kompisar upp och attackerar en av vakterna. Slag utdelas samt verbala hot, säger Viktor Jensen, stationsbefäl vid polisen i Växjö.

Vid 02-tiden natten till söndagen omhändertar polisen en man i 30-årsåldern misstänkt för våld mot tjänsteman. Det är på en krog, belägen på Storgatan i centrala Växjö, som en man i 30-årsåldern gör sig skyldig till våld mot tjänsteman under lördagskvällen. Mannen ska uppträtt väldigt berusad inne på krogen vilket ordningsvakterna uppmärksammade.

När mannen ska avvisas från krogen uppstår bråk och mannen utdelar ett antal sparkar. En av vakterna blir träffad över revbenen. Polisen kommer och kan ta med sig mannen.

Två fall av skadegörelse under lördagskvällen. Under lördagskvällen har polisen fått ta emot två anmälningar om skadegörelse i Växjö. Vid båda tillfällena är det fönsterrutor som varit i fokus.

Strax innan 00-tiden under natten till söndag får polisen larm om att ett större ungdomsgäng försökt ta sig in i ett trapphus på Seminarievägen.

Lite senare under natten kommer det in ytterligare ett larm om skadegörelse. Denna gången på Höstvägen i Växjö.

– Här vet vi att det varit ett större ungdomsgäng som kastat sten mot en tvättstuga och krossat en fönsterruta, säger Jensen.

Polisen söker vittnen efter rånförsök. Vid 17:30-tiden på fredagen ska en kvinna i 60-årsåldern blivit överfallen vid sin parkerade bil av tre män, på Storgatan i Nybro. Kvinnan hade precis hämtat ut pengar från bankomaten när överfallet ska ha skett. Männen ska då ha försökt ta kvinnans handväska, samt slitit av kvinnans halsband med en religiös symbol, men avbrutit när en bil körde förbi. Gärningsmännen lämnade platsen till fots och tog sig till en parkerad, vinröd bil. Kvinnan skadades i samband med händelsen men har inte behövt ambulansvård. I närheten av händelsen ska flera personer ha kunnat gjort iakttagelser på händelsen.

Sverige

Antalet stulna båtmotorer minskade förra året. Allra störst var minskningen i polisregion Syd, där stölderna föll med 40 procent samt i region väst där de minskade med 26 procent. Det visar den senaste statiken från Brottsförebyggande rådet, enligt företaget Larmtjänst.

Stölderna blev färre i alla polisområden förutom Stockholm och region Mitt, där de i stället steg med 14 procent respektive 18 procent.

I hela landet minskade båtmotorstölderna med 9,5 procent under 2019, jämfört med året innan. Sammanlagt polisanmäldes 2 270 stulna båtmotorer i landet förra året.

En anledning till de minskade stölderna är ökat samarbete.

– Vi jobbar med båtsamverkan mellan polisen och allmänheten, vi håller folk uppmärksamma, säger Thomas Andersson, ansvarig för båtsamverkan vid polisens region Väst, till Bohusläningen. (TT)

En bilfirma i södra Malmö har blivit beskjuten. Vid 11.30-tiden på lördagen larmade personalen om att det fanns misstänkta skotthål i byggnaden. Minst två rutor skadades.

Polisen gör bedömningen av att man har använt riktiga vapen.

– Tekniker har varit på plats och genomfört en undersökning, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson.

Ingen skadades vid skottlossningen. Det inträffade rubriceras som grovt vapenbrott och skadegörelse. (TT)

Världen

Antalet fall av det nya coronaviruset som började spridas i staden Wuhan i Kina fortsätter att öka.

På ett dygn har ytterligare 2 590 personer bekräftats vara smittade, och i den värst drabbade Hubeiprovinsen har ytterligare 45 personer avlidit.

Totalt har fler än 14 300 personer nu bekräftas vara smittade i Kina, och 304 personer har avlidit i utbrottet. (TT)