Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan några större nyhetshändelser i Kronoberg eller Kalmar län.

Sverige

En tonåring har skjutits i benet och förts till sjukhus i Gävle. Skjutningen skedde utomhus i stadsdelen Sätra. Polisen har inlett en förundersökning om grov misshandel och genomför flera utredningsåtgärder.

Larmet om skottlossningen kom vid 20.30-tiden på måndagen. Pojken är enligt polisen i övre tonåren. (TT)

De nya generösare reglerna för a-kassan har fått allt fler att ansöka om medlemskap i Akademikernas a-kassa.

Ansökningarna om ersättning ökade i mars med 30 procent, mot februari månads siffror.

Enligt de nya tillfälliga reglerna krävs bara tre månaders medlemskap i en a-kassa under perioden mars till december 2020 för att kunna få ersättning, mot tidigare tolv månader. Arbetsvillkoret sänks från lägst halvtid, 80 timmar, per månad under sex månader till lägst 60 timmar per månad. Karensdagarna är under året slopade och taket för hur mycket man kan få i a-kassa har höjts. (TT)

Världen

Tusentals butiker i Österrike öppnar under tisdagen när landet – som ett av de första i Europa – lättar på restriktionerna. Butiker som är mindre än 400 kvadratmeter stora får slå upp portarna.

Den 1 maj är det dags för shoppingcenter, större butiker och frisörer, och i mitten av maj får även hotell och restauranger öppna, om allt går enligt plan.

Men förbundskansler Sebastian Kurz uppmanade i en intervju med public service-bolaget ORF i fredags folk att fortsätta självisolera sig.

– Faran finns fortfarande bland oss, sade han.

Med 368 avlidna som insjuknat i covid-19 är landet lindrigare drabbat än många andra i Europa. (TT)

En av Brasiliens mest eftersökta brottslingar har gripits i Moçambique i sydöstra Afrika.

Gilberto Aparecido dos Santos, "Fuminho" kallad, anklagas för att leda knarkkartellen PCC:s internationella kokainhandel. Den 49-årige misstänkte knarkkungen har varit på flykt undan lagen sedan 1999 och kunde gripas genom ett internationellt samarbete där även USA deltog.

PCC bildades i början av 1990-talet och tros vara den största knarkkartellen i Brasilien. Gruppen ledare, Marcos Willians Herbas Camacho, kallad Marcola, sitter i ett högsäkerhetsfängelse i Brasília, där han avtjänar ett 200-årigt fängelsestraff. (TT)