Kinesiska stridsplan nära Taiwan

Över 30 kinesiska stridsplan har kört in i Taiwans så kallade luftförsvarszon, Adiz, under en tidsrymd på cirka sex timmar, uppger öns försvarsmyndighet.

Adiz (air defence identification zone) är ett ensidigt utropat område som är avsevärt större än landets luftrum. Delar av zonen sträcker sig in över Kina.

Totalt 37 kinesiska flyg tog sig in i zonen under morgonen lokal tid, enligt Taiwans försvarsdepartement. Det är inte det största antalet i år, men det inträffade under en mycket mer komprimerad tidsrymd.