Långt straffarbete för journalist i Myanmar

Fotojournalisten Sai Zaw Thaike döms till 20 års hårt straffarbete för cyklonrapportering. Foto: Myanmar Now via AP/TT

En journalist i Myanmar har dömts till 20 års fängelse för rapporter om konsekvenserna efter en cyklon. Fotojournalisten Sai Zaw Thaike dokumenterade förstörelse och umbäranden efter cyklonen Mocha som drog över landet under första hälften av maj månad.

Den 40-årige journalisten arbetade för den oberoende onlinepublikationen Myanmar Now, som för närvarande arbetar under jord. Enligt organisationen Reportrar utan gränser tillhör Myanmar under militärjuntans styre det land som fängslat flest journalister, Kina undantaget.