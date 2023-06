Livet ombord på krigsfartyget USS Normandy

Gym, bibliotek och kapell

Hon är sjöman och löjtnant och studerar till marinofficer i krigföring. Arbetet ombord är minst sagt krävande. På nätterna rapporterar Armstrong in alla fartyg som rör sig i närheten av USS Normandy. En miss kan få förödande konsekvenser, understryker hon.

Med spikrak hållning och händerna knutna bakom ryggen visar hon runt på USS Normandy. En frän lukt av olja är det första som slår emot en på det 173 meter långa fartyget. Den letar sig in i alla rum, från kaféet där det serveras nybryggt kaffe till träningslokalen och biblioteket.

Tränar på natten

När Armstrong är ledig, vilket endast är två timmar per dygnet, lyssnar hon på musik och tittar på film. Strax efter midnatt har hon också som vana att besöka ett av fartygets två gym.

Mat och spel

Besökte Normandie

I klippen från bland annat The New York Times, berättas om de allierade styrkornas invasion av Normandie under andra världskriget.