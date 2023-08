Pank Giuliani tvingas be Trump om pengar

Rudy Giuliani, som utöver sitt tidigare arbete som Donald Trumps advokat under många år var borgmästare i New York, befinner sig i ekonomisk knipa, skriver CNN.

Vid ett framträdande i en domstol i New York under måndagen hävdade Rudy Giuliani att de juridiska problemen mer eller mindre dränerat hans ekonomiska tillgångar. Bland annat ska den tidigare borgmästaren ha tvingats sälja en trerumslägenhet på Manhattan för 6,5 miljoner dollar, motsvarande 70 miljoner kronor.

Bad Trump om hjälp

– Många räkningar är inte betalda. Jag tror att han upplever situationen som förödmjukande, sade Giulianis advokat Adam Katz till en domstol i New York under onsdagen.

Spred anklagaleser om valfusk

Pikant nog gjorde sig Rudy Giuliani under sin tid som åklagare i New York känd för att framgångsrikt använda sig av den så kallade Rico-lagstiftningen, som infördes för att bekämpa organiserad brottslighet – en lagstiftning han nu alltså själv åtalas under, skriver The Guardian.