Påskvädret bjuder på blandad kompott

Foto: Johan Nilsson/TT

Årets påskhelg bjuder på varierande väderlek – solsken, snö och regnskurar.

– Det blir en solig inledning på många håll, men sedan blir det lite ostadigare fram mot lördag, söndag, säger Jon Järpeland, meteorolog på SMHI.

Förra årets påskhelg var det rejält varmt. Varmast var det i Karlshamn i Blekinge som fick hela 23 grader på påskdagen. I år gör påskfirarna bäst i att behålla jackan på om de vågar sig ut.

– I de sydligare delarna kan det bli runt tio grader, men i stora delar av landet kommer temperaturerna att ligga runt fem. I norra Sverige blir det minusgrader ner mot minus fem, säger Jon Järpeland.

Påskvädret brukar kunna skifta rejält. Inte för att vädret är särskilt nyckfullt just till påsken utan för att själva högtiden infaller vid lite olika tid, som tidigast den 22 mars och senast den 25 april. Det gör det svårt att göra jämförande statistik.

Under 2000-talet har påskfirarna både kunnat njuta av ren sommarvärme och huttra i minusgrader. Den varmaste påsktemperaturen uppmättes 2000 då Målilla hade 26,4 grader på påskdagen då påsken inföll sent i april. 2008 var påsken däremot osedvanligt tidig och påskdagen låg redan den 23 mars. Natten till påskdagen var det rekordkalla minus 40,8 grader i Nikkaloukta, den lägsta temperatur som uppmätts så sent på säsongen.