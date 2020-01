Polarn o Pyret satsar på second hand

Foto: Hasse Holmberg/TT

Klädkedjan Polarn o Pyret börjar med andrahandsförsäljning av ytterplagg i sina 93 nordiska butiker. Kunder ska kunna lämna in använda ytterplagg till valfri butik som sedan ska sälja dem vidare. Kedjan har sedan tidigare en digital tjänst med just second hand-försäljning.

Polarn o Pyret har två butiker i Växjö, en i centrum och en på Grand Samarkand.

”Vi tror att våra kunder kommer att uppskatta enkelheten i det här upplägget. Man slipper all den hantering man annars har när man säljer online, inte minst hantering av betalning och frakt", säger Nanna Hedlund, vd för Polarn o Pyret, i ett pressmeddelande.

Modeföretaget Retail and Brands (RNB) som äger bland annat Polarn o Pyret har haft en mycket svag utveckling på Stockholmsbörsen. På ett år har aktien rasat drygt 84 procent.