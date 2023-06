Prigozjin kan bli prövning för Lukasjenko

Wagnerchefen Jevgenij Prigozjin gör ofta uttalanden via sin egen presstjänst. Här ses han i ett sådant från maj i år.

Wagnerchefen Jevgenij Prigozjin gör ofta uttalanden via sin egen presstjänst. Här ses han i ett sådant från maj i år. Foto: Prigozjins presstjänst/AP/TT

Förnedrande att förhandla

Geopolitiskt spel

"Bandituppgörelse"

Uppgörelsen skulle kunna ge Aleksandr Lukasjenko en fördel i eventuella förhandlingar med Moskva, till exempel om Putin skulle kräva att Belarus går in i kriget mer aktivt med egna trupper.

Fakta: Detta har sagts om avtalet

Motstridiga uppgifter har kommit om vad helgens överenskommelse mellan Wagnerchefen Jevgenij Prigozjin och Kreml egentligen innebär. Aleksandr Lukasjenko ska enligt uppgift ha fungerat som medlare.

På lördagskvällen kom beskedet om att avtalet var på plats. Kremls talesperson Dmitrij Peskov uppgav då att överenskommelsen innebär att ryska säkerhetstjänsten FSB lägger ned brottsutredningen mot Prigozjin och att han skulle få resa till Belarus. Senare kom dock uppgifter om att brottsutredningen inte alls lagts ned. Men på tisdagen lät FSB meddela att utredningen av ett misstänkt väpnat uppror läggs ned.

Wagnerstyrkorna lämnade under lördagskvällen staden Rostov-vid-Don där gruppen under morgonen rullat in med stridsvagnar. Uppgörelsen uppgavs också innebära straffrihet även för Wagners soldater som deltagit i upproret. De som inte varit med i marschen var enligt uppgifterna tänkta att införlivas i den reguljära ryska armén.