Rekord för rysk oljeexport till Kina

Rysslands oljeexport till Kina är i och med utvecklingen volymmässigt på den högsta nivån någonsin, enligt tidningen Financial Times. Och rysk oljeexport totalt är på den högsta nivån sedan Vladimir Putin inledde invasionskriget mot grannlandet Ukraina i februari 2022.

Enligt sajten Trading Economics kostade rysk råolja omkring 57 dollar per fat i maj. Med en leveransvolym på cirka 2,3 miljoner fat rysk olja till Kina per dag i maj innebär det att Kina betalade 131 miljoner dollar (1,4 miljarder kronor) per dag för rysk olja i maj.