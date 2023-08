Rekordmycket regn i Danmark: Vädret mer extremt

Omkring 140,9 millimeter regn har enligt DMI fallit under juli månad, visar preliminära siffror som flera danska medier rapporterat om.

– Det har varit stora skillnader. Bornholm, som ligger längst i öst, har haft omkring 75 millimeter regn. Staden Varde mot västkusten har fått 176 millimeter regn. Regnet kommer ju in från väst så det är inte ovanligt att det regnar mest där.

Stora kontraster

Men det är inte bara en ovanligt regnig julimånad som sticker ut. Under maj och juni var det enligt Peter Tanev ovanligt torrt och varmt.

– Det vi kan se är att vädret har haft en tendens att låsa fast sig i samma mönster under längre perioder. När det blir varmt, blir det varmt under en längre period. Och när det sedan blir kallt, blir det också kallt under en längre period. Vädret varierar inte lika mycket som det gjorde förut. Nu ser vi i stället två extremer, säger han.