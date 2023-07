Resebolag ställer in resor till Rhodos

Rökmoln stiger över en strand på Rhodos under lördagen.

Rökmoln stiger över en strand på Rhodos under lördagen. Foto: AP/TT

Tiotusentals personer har evakuerats från de skogsbränder som sedan i tisdags härjar på Rhodos sydkust, någon mil in i landet från den populära semesterorten Lardos. Runt 300 av turisterna har rest till området med researrangörer från Sverige.

I helgen hade läget blivit så allvarligt att Apollo, Ving och Tui ställde in alla resor till de drabbade områdena under söndagen. Ving planerar att även ställa in resorna dit den kommande veckan.