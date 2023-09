Röd varning efter nya kraftiga regn

SMHI varnar på lördagen för kraftiga regn. Östra Dalarna och delar av Gästrikland, som under de senaste veckorna redan fått omfattande regn, kan se fram emot ännu mer.

Larm om översvämningar

Påverkar trafiken

Solchanser nästa vecka

SMHI konstaterar att tidigare regnskurar har resulterat i höga flöden och vattenmättad mark. Varningen gäller tills vidare, men regnet väntas mattas av under dagen.

– Ett högtryck växer in och ligger kvar under veckan och ser ut att dra in varmare luft över södra Sverige. Vi kanske kommer upp i temperaturer på 21 grader på sina ställen, säger Fougman.