Ryssland hävdar framsteg i östra Ukraina

Foto: Libkos via AP/TT

En ukrainsk soldat i Avdijivka, som har varit föremål för allt tyngre ryska attacker under de senaste dagarna. Den här bilden togs den 18 augusti i år. Arkivbild. Foto: Libkos via AP/TT

Ryska och i hög grad regimlojala militärbloggare talar om framryckningar på ett par kilometer, men det är svårt att verifiera. Analytiker vid den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war bedömer att Rysslands offensiva agerande i öst syftar till att binda upp ukrainska styrkor i den riktningen, i stället för i riktning mot den omstridda orten Robotyne längre västerut.