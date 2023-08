Så använder Donald Trump sitt "mug shot"

I direktsändning

Just frågan om Trump skulle behöva ta ett häktningsfoto, och hur den tidigare presidenten skulle hantera en sådan situation, har diskuterats livligt i USA den senaste tiden.

Öppnade upp kontot

Syfte: samla in pengar

TT: Hur viktigt är det att samla in pengar?

– Det är syftet med allt just nu, eftersom valet inte äger rum förrän nästa år. Det kostar väldigt mycket att driva valkampanj i USA. Dessutom har Trump en massa rättegångskostnader. De pengarna kan inte samlas in från vanliga väljare, men via en del sidogrupper, säger Walentin.