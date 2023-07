Så mycket lightläsk kan du dricka

En person som väger 60 kg kan dricka upp till 4 liter läsk med aspartam i per dag utan risk, enligt rekommendationerna. Arkivbild.

En person som väger 60 kg kan dricka upp till 4 liter läsk med aspartam i per dag utan risk, enligt rekommendationerna. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

– IARC har tittat på all forskning som finns och kommit fram till att det kanske kan ge cancer i människan, men att mer forskning behövs, säger Johan Ålander, toxikolog vid Livsmedelsverket.

Flera liter om dagen

Studien har inte gett Livsmedelsverket anledning att ändra rekommendationerna kring aspartam. Samtidigt som IARC:s nya studie har en annan forskargrupp hos WHO JECFA, som har tittat på samma sak, också gjort en publicering.

Den slår fast att den tidigare rekommendationen att man kan få i sig upp till 40 milligram aspartam per kilo kroppsvikt per dag utan att det är en risk, berättar Johan Ålander.

Det innebär att en person som väger 60 kilogram kan dricka upp till 4 liter läsk per dag.

"Vatten är bäst"

Fakta: Aspartam

Aspartam är ett sötningsmedel som är uppbyggt av två aminosyror.

Det togs fram 1965 och introducerades på den svenska marknaden i början av 1980-talet.

Eftersom det är 100-200 gånger sötare än vanligt socker behöver endast mycket små mängder för att uppnå sötningseffekt.

Aspartam får bland annat användas till desserter, glass, konfektyrer, frukt- och grönsaksberedningar, frukostflingor med högt fiberinnehåll, sylt, marmelad, gelé, läsk, vissa soppor, såser, kosttillskott, bordssötningsmedel och som smakförstärkare i tuggummi.

WHO har fastställt det acceptabla dagliga intaget (ADI-värdet) till 40 milligram per kilo kroppsvikt och dag. Det innebär att en person som väger 60 kg kan konsumera 2,4 gram aspartam per dag utan hälsorisk.

Källa: Livsmedelsverket