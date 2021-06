SF Kids flyttar in på C More

C More och SF Studios förlänger sitt innehållsavtal vad gäller SF Kids portfölj för barn- och familjeunderhållning.

– C More och SF Kids har ett långt samarbete och när möjligheten gavs att säkra några av Sveriges mest folkkära och klassiska filmskatter var vi snabba att få till denna affär, säger Jens Håkansta, Head of D2C, TV & Entertainment, C More.