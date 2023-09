Superlågt elpris väntas

De superlåga priserna väntas vara under denna vecka och nästa. Enligt Bixia väntas medelpriset för nästa vecka landa på 5 öre per kWh.

– Det har lugnat ned marknaden. Förväntansbilden nu är att elpriset kommer att ligga i genomsnitt på 65 öre per kWh under första kvartalet 2024. Under förra året vid den här tiden låg förväntningarna på 5 kronor per kWh, säger Johan Sigvardsson.