Syskonbråk och virusjobb – nu är Cuomo poppis

Han kommer från en politisk familj, är inte rädd för att bråka med president Trump och har hyllats för sin effektiva och empatiska hantering av viruskrisen.

Fram till nyligen stod New Yorks guvernör Andrew Cuomo utanför Demokraternas strålkastarljus men nu är han partiets kanske mest rosade politiker.

Till mångas besvikelse säger dock Cuomo att han inte siktar på presidentposten, åtminstone inte i nuläget.

– Jag ställer inte upp i något presidentval. Jag har aldrig försökt bli president – jag försöker inte blir president, sade en något övertydlig guvernör vid en av sina dagliga pressbriefingar i mars.

Det har inte hindrat president Trump från att antyda att de två kanske kommer att "tävla politiskt". Och exvicepresident Joe Biden, som av allt att döma blir Demokraternas presidentkandidat i höstens val, har hänvisat till Cuomos briefingar som "lektioner i ledarskap".

"Klok och anständig"

Guvernörens tv-sända coronavirusuppdateringar har blivit ett måste för de flesta invånarna i det nedstängda New York, delstaten som drabbats värst av covid-19 i USA. Cuomo är tydlig, mänsklig och inte rädd att ifrågasätta federala myndigheters agerande. Nyligen frågade han varför Washington DC skickar 400 respiratorer när han begärt 30 000, något tidningen The New York Times noterade. Och i förra veckan uppmanade han ilsket president Trump att kliva ur sängen och sluta titta på tv.

– Cuomo gör ett toppenjobb, han är klok, anständig, fokuserad och organiserad, sade New Yorkbon och sportskribenten Allan Kreda nyligen till TT.

Ytterligare ett tecken på att guvernören slagit igenom brett är artikeln med rubriken "Varför vi trånar efter Andrew Cuomo just nu" på modemagasinet Vogues hemsida. Där hyllas Cuomos handlingskraft, "lugnande" Queensaccent och det faktum att han verkar "så normal": Dottern Michaela gjorde till och med miner när hennes pappa tog med henne på en presskonferens och hänvisade till henne som "cool" för att hon ställt in sin skollovsresa, noterar skribenten.

Döpte en lag

Den frånskilde, 62-årige guvernörens offentliga munhuggande med sin bror Chris Cuomo, som är ankare på nyhetskanalen CNN och nyligen tillfrisknat från covid-19, roar också många. Bröderna bråkar om vems tur det är att ringa deras 88-åriga mamma och vem som är favoritson. Andrew Cuomo hade dock ett äss i rockärmen nyligen, han döpte det dekret om virusrestriktioner för New Yorks äldre till "Matildas lag" efter modern.

Så familjär – och populär – har Andrew Cuomo inte alltid varit. Han sågs länge som alltför brysk, icke-ideologisk och självcentrerad för att ta sig upp på den nationella politiska arenan. Detta trots att han är född med en politisk silversked i munnen, som son till hemstatens tidigare guvernör Mario Cuomo. Han har dessutom varit gift med Kerry Kennedy, dotter till den före detta justitieministern och presidentkandidaten Robert F Kennedy som mördades 1968.

Bostäder och munskydd

Juristen Andrew Cuomo bossade för faderns första guvernörskampanj 1982 och var sedan sin pappas rådgivare – något som skulle kunna särskådas om han ställde upp i ett nationellt val, med tanke på Donald Trumps kritiserade samarbeten med sina familjemedlemmar.

Men Cuomo gick vidare. Han grundade organisationen Help, som jobbar med bostäder för låginkomsttagare, och blev 1997 president Bill Clintons bostadsminister. Sedan började han klättra i New Yorks politiska värld, något som kröntes med guvernörsvalet 2010.

Som guvernör har Cuomo bland annat arbetat för kvinnors och hbtq-personers rättigheter, tagit miljöinitiativ samt sökt stimulera jättedelstatens ekonomi. Efter att ha separerat från tv-kocken Sandra Lee i höstas lever han och vallhunden Captain ensamma i residenset i Albany.

Och nu är han mycket i staden New York, där de allra flesta coronavirusfallen uppdagats. Häromdagen beordrade han de drygt 19 miljoner invånarna i delstaten att framöver bära munskydd om de är i ett läge där de inte kan hålla social distans till andra – något de vanligen ganska egensinniga New Yorkborna verkar köpa.

Fakta Fakta: Andrew Cuomo Född 1957 i en demokratisk familj New York. Pappa, Mario Cuomo, var New Yorks guvernör mellan 1983 och 1994. Mamma Matilda Cuomo var lärare och arbetade för barns och kvinnors rättigheter. Studerade först vid Fordham University och tog sedan en examen i juridik från Albany Law School. Arbetade med sin fars guvernörskampanj innan han 1993 blev biträdande bostadsminister och 1997 bostadsminister i Bill Clintons regering. 2006 valdes han till New Yorks högste juridiskt ansvarige och 2010 till guvernör. Cuomo är inne på sin tredje mandatperiod och har sagt att han siktar på en fjärde (delstaten har inga begränsningar för hur många gånger man kan bli omvald). Var gift med människorättsaktivisten Kerry Kennedy mellan 1990 och 2005. Paret har tre döttrar. Mellan 2005 och 2019 levde han med tv-kocken Sandra Lee. Tycker om att mecka med gamla bilar. Ses ofta i delstatshuvudstaden Albany med sin vallhund Captain. Källa: Politico och andra amerikanska medier, Biography.com Visa mer...