Tågstopp väntas i syd – i tio dagar

Två spår ska bli fyra – och snart är bygget klart. Med start fredag 22 september kommer tåg norrifrån på grund av banarbete att ha ändhållplats Lund C, och tåg söderifrån stannar vid Malmö C. Ersättningsbussar däremellan sätts in – något som kommer att påverka 60 000 resenärer per dygn.