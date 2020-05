Tusentals smittade på svenska äldreboenden

Minst 541 äldreboenden i olika delar av Sverige har haft fall av smitta av coronaviruset.

Värst drabbat är Stockholmsområdet, där över hälften av boendena haft smittfall, rapporterar Dagens Nyheter.

– Jag tror att smittan kom in ganska tidigt under pandemin, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Region Stockholm.

Tidningen har frågat landets 21 regioner om hur många äldreboenden i respektive område som haft fall av covid-19, hur många boenden de har totalt samt hur många äldre som konstaterats smittade.

15 regioner har svarat på alla frågor medan regionerna Östergötland, Kronoberg och Kalmar inte svarat alls.

Svaren visar att drygt 2 500 personer på 541 boenden någon gång konstaterats smittade. Men bland andra den stora Västra Götalandsregionen har inte angett antalet smittade.

Den stora merparten i den gruppen finns på boenden i Region Stockholm: 1 686 personer fram till i onsdags. Där har 205 av totalt 383 äldreboenden, 54 procent, haft minst ett bekräftat fall.

I Region Blekinge har tre boenden av 44 haft smittan. Tre personer, lägst antal i sammanställningen, har konstaterats smittade på regionens boenden.

– Utan att veta exakt tror jag att vi har ett lite stabilare personalläge här än i storstäderna. Det kan påverka, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö till tidningen.