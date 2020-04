Vem blir Joe Bidens närmaste kvinna?

Foto: AP/TT

Blir det en guvernör, en vänsterdemokrat eller kanske en representant för någon av USA:s minoritetsbefolkningar?

Den förre vicepresidenten Joe Biden har säkrat Demokraternas presidentkandidatur. Trots att han är i virusisolering pågår en intensiv jakt på den som ska bli hans parhäst och vicepresidentkandidat.

Vid en debatt tidigare i år lovade Joe Biden, som själv under åtta år var Barack Obamas vicepresident, att utse en kvinna till sin närmaste medarbetare om han tog hem partiets presidentkandidatur. Amerikanska medier är nu fulla av spekulationer om vem det kan tänkas bli.

Här är några av de hetaste namnen:

Elizabeth Warren, senator från Massachusetts, 70 år:

Warren var den sista kvinnliga presidentaspiranten att kasta in handduken i mars och hon är ohyggligt populär inom partiet, i synnerhet bland kvinnor. Den tidigare juridikprofessorn beskrivs ofta som en energisk "doer" som har förmågan att nå fram till människor. Hennes prioriterade frågor har länge varit kampen mot korruption, allmän sjukförsäkring och en hårdare reglering av finanssektorn. Ideologiskt står Warren betydligt längre vänsterut än den mittenorienterade Biden – vilket kan vara bra eftersom partiet måste enas och få alla medlemmar till urnorna om Biden ska ha en chans att vinna valet.

Stacey Abrams, aktivist och tidigare delstatspolitiker från Georgia, 46 år.

Abrams blev superkänd genom sin kampanj 2018 för att bli USA:s första kvinnliga svarta guvernör. Hon var en hårsmån ifrån att vinna valet i den konservativa sydstaten Georgia och har därefter grundat organisationen Fair Fight, som jobbar mot valfusk. I fjol höll hon Demokraternas svarstal på president Trumps State of the Union-tal. Vänsterliberala Abrams har en juristexamen från anrika Yale University och har tidigare varit minoritetsledare i Georgias delstatskongress, egenföretagare samt skrivit en serie romaner.

Tammy Duckworth, senator från Illinois, 52 år:

Krigsveteranen Ducksworth förlorade båda sina ben under kriget i Irak och blev den första funktionshindrade kvinnan som valdes in i kongressen 2012. Efter att ha varit representanthusledamot i fyra år vann hon 2016 senatorsvalet i sin hemstat. 2018 skrev hon historia igen genom att bli den första sittande senatorn att föda barn. Det ledde till att senaten var tvungen att snabbehandla en regeländring som tillät att spädbarn fick tas in i senaten och ammas där. Statsvetaren Ducksworth har tidigare jobbat för departementet för krigsveteraner. Hon har thailändskt och kinesiskt påbrå och är född i Singapore.

Gretchen Whitmer, guvernör i Michigan, 48 år:

Whitmer beskrivs ofta som en stjärna på uppgång inom Demokraterna. Sedan i fjol är hon guvernör i Michigan, en av de vågmästardelstater som beskrivs som ett måste att vinna i för nästa president. Innan hon blev guvernör satt Whitmer i delstatskongressen. Hennes hemstat, i synnerhet industristaden Detroit, har drabbats hårt av det nya coronaviruset och de senaste månaderna har Whitmer skapat rubriker när hon ifrågasatt Vita husets virusrespons. Hon har kampanjat för Biden och varit med i hans podcast – och före guvernörsvalet 2018 ställde Biden sig bakom hennes kandidatur.

Tammy Baldwin, senator från Wisconsin, 58 år:

Baldwin var den första öppet homosexuella personen som valdes in i USA:s senat 2012 och hon kommer från en delstat som Joe Biden måste ta hem om han vill flytta in i Vita huset (Donald Trump segrade i Wisconsin med liten marginal 2016). Juristen Baldwin är mycket populär i sin hemstat, som ligger i norra Mellanvästern, och hon har även varit dess representanthusledamot under 14 år. Innan dess satt hon i delstatskongressen. En av hennes hjärtefrågor är allmän sjukförsäkring.

Bubblare: Nevadasenatorn Catherine Cortez Masto, den första kvinnliga senatorn av så kallad latina-härkomst, är ännu en möjlig vicepresidentkandidat. Likaså förekommer kongressledamoten från Florida Val Demings och New Mexicos guvernör Michelle Lujan Grisham i spekulationerna. Och Kaliforniensenatorn Kamala Harris och Minnesotasenatorn Amy Klobuchar, båda tidigare presidentaspiranter som ställt sig bakom Bidens kandidatur, är möjliga kandidater.