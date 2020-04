AF nära bristningsgränsen

Foto:

Trycket på Arbetsförmedlingen eskalerar i och med rekordvarsel. Läget är inte långt ifrån bristningsgränsen, enligt fackförbundet ST.

Företag efter företag varslar om uppsägningar i spåren av coronakrisen. Under mars handlade det om drygt 36 000 personer. I dag kommer nya siffror över utvecklingen under förra veckan.

Många vänder sig till Arbetsförmedlingen där trycket närmar sig maxgränsen.

– Det är en tuff situation för de anställda på Arbetsförmedlingen, både med tanke på rådande situation och minskade resurser under förra året, säger Fredrik Andersson, ordförande på fackförbundet ST, en av personalorganisationerna inom Arbetsförmedlingen.

Ökad arbetsbelastning

Samtidigt som stressen och sjukfrånvaron ökar bland de anställda, gör fjolårets uppsägningar sig påminda.

– Vi är många färre som är i tjänst och som ska göra samma jobb som tidigare, när vi var fler. Nu är det mycket tydligt att det förväntas mycket av myndigheten.

Många av de som varslas och vill skriva in sig på Arbetsförmedlingen kan inte förvänta sig en service på kontoren som tidigare, utan hänvisas till digitala lösningar för inskrivning eller andra ärenden.

Enligt Fredrik Andersson är bristningsgränsen inte långt borta – och väl där kommer situationen bli svårhanterlig. Med det följer en risk att det blir en undanträngningseffekt i processen bland arbetssökande. Det innebär att de som registrerat sig som arbetssökande tidigare hamnar längre bak i ledet, än de som anmäler sig senare.

– Arbetsförmedlingen förväntas vara en omställningsmyndighet. Nu är det vi som ska ta hand om ett stort antal nya arbetslösa, vilket vi gärna gör, men vi måste ha resurser för det. Man måste ändra synen på myndigheten, för vi behövs i upp- och nedgångar av konjunkturen, säger Fredrik Andersson.

Efterfrågar resurser

I slutet av mars föreslog regeringen förändringar i vårändringsbudgeten för att stärka Arbetsförmedlingens och a-kassornas förutsättningar. Med det avser regeringen ge Arbetsförmedlingen ytterligare 330 miljoner kronor under 2020.

– Det är långt ifrån tillräckligt. Vi behöver se till att få in tillräckligt med pengar tills nästa år, annars måste vi säga upp personal redan i år, vilket skulle vara djupt olyckligt, säger Fredrik Andersson.

Under ett seminarium kommenterade LO:s chefsekonom Ola Pettersson att "det är viktigt att politiken ger en signal om att det inte finns några som helst förutsättningar att gå vidare med reformen av Arbetsförmedlingen. De behöver fokusera all sin energi på att hantera den akuta situationen, att i det läget gå in i experimentverkstad är oacceptabelt.”