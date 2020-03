Allens förlag drar in memoarer

Foto: Luca Bruno/AP/TT

Förlaget Hachette Book Group kommer inte att ge ut den övergreppsanklagade regissören Woody Allens memoarer "Apropos of nothing".

Detta sedan hård kritik riktats mot förlaget och anställda lämnat sina arbetsplatser i protest.

"Beslutet att ställa in utgivningen av herr Allens bok var svårt att fatta. Vi tar våra relationer till författare på stort allvar och drar inte in böcker lättvindigt. Vi har gett ut och kommer att fortsätta ge ut problematiska böcker. Som förläggare säkerställer vi dagligen att olika röster och perspektiv får komma till tals", meddelar Hachette i ett uttalande publicerat i bland annat The Guardian.

Klippte alla band

En av dem som reagerade starkast på det ursprungliga beslutet att ge ut boken var Woody Allens son Ronan Farrow. Den Pulitzerprisbelönade författaren och journalisten gav förra året ut reportageboken "Fånga och döda", som handlar om avslöjandet av Harvey Weinsteins sexövergrepp – och även om anklagelserna mot sin pappa.

Boken blev en bästsäljare och gavs nyligen ut på svenska. Men sedan Hachette beslutade att ge ut Woody Allens memoarer klippte Ronan Farrow alla band till förlagsjätten.

På torsdagen organiserade anställda på förlaget Little, Brown and Company, som gett ut Ronan Farrows bok och som ägs av Hachette, en protest när de lämnade sina arbetsplatser för att visa sitt missnöje.

Förnekar anklagelserna

Woody Allen anklagas för att ha utsatt sin adoptivdotter Dylan Farrow för sexuella övergrepp när hon var sju år gammal. Regissörens memoarer har ratats av flera större förlag i USA innan det stod klart att boken ska publiceras av Grand Central Publishing, som ingår i Hachette-koncernen.

Allen har genomgående förnekat övergreppen.