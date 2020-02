Anna Bergendahl: Kan åka ut med huvudet före

Foto: Claudio Bresciani/TT

Hon har redan vunnit Melodifestivalen en gång tidigare – och är favorit inför helgens deltävling.

Men Anna Bergendahl tar ingenting för givet.

Det har gått tio år sedan Anna Bergendahl vann Melodifestivalen med bidraget "This is my life". Förra året tävlade hon med låten "Ashes to ashes", vilket tog henne till en final. Nu har hon ytterligare en chans att uppträda på Friends arena i Stockholm.

Tillsammans med Paul Rey är hon favorittippad i Melodifestivalens andra deltävling.

– Jag har jobbat hela mitt liv för att bli artist och jag har jobbat med den här låten i flera månader. Om folk skulle vara så generösa att de plockar upp sina telefoner och röstar på mig skulle det kännas väldigt stort, säger Anna Bergendahl.

De blev publikfavorit

Men när Melodifestivalklubben gjorde sin publikundersökning efter det första publika genrepet i Scandinavium var det i stället en färgglad latinduo som toppade listan. Mendez och Alvaro Estrella har båda tävlat i Melodifestivalen tidigare – nu sjunger de låten "Vamos amigos" tillsammans.

Duon har inte haft någon långvarig kontakt. De träffades första gången i december när SVT presenterade vilka artister som skulle tävla i Melodifestivalen.

Båda kommer från Chile och gillar latinmusik – men scenspråksmässigt skiljer de sig åt. Alvaro Estrella är proffsdansare och får visa upp sina färdigheter på scenen – medan Mendez har fått lösare tyglar rent koreografiskt.

– Det jag gör är att underhålla, jag vet inte om rätt ord är improvisera, men jag är mig själv och känner efter, utan att känna mig bunden till någon koreografi, säger Mendez.

Trots att duon aldrig samarbetat tidigare hade båda koll på varandra sedan tidigare.

– Jag växte upp med hans musik. Alla de här "Adrenaline", "Razor tongue" och "Estocolmo". Han var den första i Sverige som blev en superstar och var latinamerikan. Han kom som ett stort fyrverkeri, säger Alvaro Estrella.

Sverigesatsar

Paul Rey har miljontals strömningar på Spotify och har samarbetat med Snoop Dogg. Men efter flera år i USA vill skåningen nå ut till den svenska publiken.

Hans låt "Talking in my sleep" är ett av de bidrag som ger minst pengar tillbaka hos spelbolagen om han vinner tävlingen.

– Det är så svårt att veta vad folk ska tycka om låten, men jag känner mig trygg i min insats. Jag kan inte påverka resultatet mer än att göra mitt bästa, säger han.

Trots favoritskapet tror han inte att svenskarna har så stor koll på hans musik.

– Jag kände att den här låten är perfekt för att introducera mig för den breda massan i Sverige. Den är en ballad med driv och energi, en perfekt balansgång av det jag har gjort tidigare, säger han.

Fakta Fakta: Melodifestivalklubbens undersökning Totalt svarade 697 besökare på Melodifestivalklubbens publikundersökning efter det första publika genrepet i Göteborg. 1. Mendez & Alvaro Estrella – "Vamos amigos" (178 röster – 25,5 procent) 2. Anna Bergendahl – "Kingdom come" (131 röster – 18,8 procent) 3. Dotter – "Bulletproof" (129 röster – 18,5 procent) 4. Paul Rey – "Talking in my sleep" (117 röster – 16,8 procent) 5. Klara Hammarström – "Nobody" (63 röster – 9 procent) 6. Linda Bengtzing – "Alla mina sorger" (55 röster – 7,9 procent) 7. Jan Johansen – "Miraklernas tid" (24 röster – 3,4 procent) Visa mer...