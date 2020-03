Billie Eilish ryter till mot bunkrare

Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Sångerskan Billie Eilish uppmanar sina följare på Instagram att "inte drabbas av panik, men heller inte vara korkade" när det kommer till coronasmittan.

"Det här är inget skämt. Jag förstår att det kan vara svårt att förstå då få av oss har sett det med egna ögon. Men det är på riktigt och jag har sett många ungdomar, överallt i världen, som går ut på klubbar eller till stranden och bara hänger. Det är verkligen oansvarigt", säger Billie Eilish på Instagram och lägger till:

"Få inte panik. Det finns tillräckligt med förnödenheter för alla – bunkra inte".

Sångerskan, just nu aktuell med Bondfilms-låten "No time to die", meddelar också att hon skjuter upp sin "Where do we go now"-turné.