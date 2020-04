Brittiske komikern Tim Brooke-Taylor död

Foto: John Stillwell/AP/TT

Den brittiske komikern Tim Brooke-Taylor har avlidit efter att ha smittats av coronaviruset, skriver BBC. Han är mest känd som en del av komediserien "The goodies" och för "At last the 1948 show", där han jobbade tillsammans med John Cleese och Graham Chapman.

Brooke-Taylor blev under sin studietid vid Cambridge ordförande i den legendariska revyklubben Footlights, där han lärde känna flera framtida kollegor. Han värvades till radioprogrammet "I'm sorry I'll read that again" på BBC.

1967 började han som manusförfattare och skådespelare i sketchserien "At last the 1948 show", där han bland annat skrev sketchen "Four Yorkshire men" tillsammans med John Cleese, Graham Chapman och Marty Feldman.

Han medverkade i David Frosts "How to irritate people" och tillsammans med kollegorna Bill Oddie och Graeme Garden gjorde han serien "The goodies", som sändes på BBC under hela 1970- och en bit in på 80-talet.

Han hedrades med en Order of the British Empire, OBE, 2011. Tim Brooke-Taylor blev 78 år.