Broadway-stjärnan Claudette Nevins är död

Skådespelaren Claudette Nevins har bekräftats död. Hon blev 82 år och dog i sitt hem i Los Angeles den 20 februari, skriver People.

Hennes långa karriär innefattar roller på Broadway, i olika tv-serier och i reklamfilm.

Claudette Nevins är bland annat känd för sin roll i Neil Simons Broadway-pjäs "Plaza suite". Hon spelade också i tv-serierna "Police story" och "Husbands, wives and lovers". Hon medverkade även i tv-serien "Melrose place" som Constance Fielding, "One day at a time" och "Beverly Hills, 90210".

Claudette Nevins föddes i Pennsylvania 1937 och växte upp i New York där hon studerade och tog examen från New Yorks universitet.