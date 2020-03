Cirkus Cirkör ställer in publik verksamhet

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Nycirkusgruppen Cirkus Cirkör ställer in alla planerade föreställningar och sin kursverksamhet i Stockholmsregionen. Föreställningen "Bloom" skulle ha spelats på bland annat Artipelag, Uppsala stadsteater och en cirkusfestival i Rotterdam under våren. Nu ställs samtliga kvarvarande föreställningar in, enligt ett pressmeddelande.

Även familjeföreställningen "Passa in" som turnerar i Folkets hus och parker har blivit inställd.

"I det svåra behövs konsten och samhörighet som mest. Och just nu är det bästa vi kan göra för varandra att hålla avstånd. En knepig ekvation för ett scenkonstkompani som lever i mötet med sina deltagare och publik. Vi hade planerat en vår fylld av föreställningar och publik verksamhet för att fira att vi fyller 25 år, som nu ställs in", säger konstnärliga ledaren Tilde Björfors i ett uttalande.

De som har köpt biljett till föreställningarna uppmanas att kontakta arrangören där föreställningen skulle ha ägt rum för att få information om återköp.