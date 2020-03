New York slipper coronakarantän

Foto: Nam Y. Huh/AP/TT

Delstaterna New York, New Jersey och Connecticut kommer inte att sättas i karantän, meddelar USA:s president Donald Trump via Twitter.

Presidenten sade att han hade velat se New York i karantän eftersom det är en smitthärd för det nya coronaviruset. Men efter att ha samtalat med guvernörerna i respektive delstat, liksom regeringens coronainsatsgrupp, bedömer han att det inte är nödvändigt. I stället kommer en stark reseavrådan att utfärdas.

Antalet dödsfall i covid-19 i USA har passerat 2 000, enligt en sammanräkning av Johns Hopkins University. Ett av dem är ett spädbarn i Chicago i Illinois, USA, enligt delstatens folkhälsomyndighet.

"Det har aldrig tidigare förekommit ett dödsfall hos ett spädbarn associerat med covid-19. En omfattande utredning pågår för att säkerställa orsaken", säger myndighetschefen Ngozi Ezike i ett uttalande.

Barnet var under ett år gammalt och ett av 13 nya dödsfall i covid-19 i Illinois. Omkring 85 procent av dödsfallen i delstaten har varit över 60 år gamla.