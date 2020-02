Hanna Ferm: Har drömt om det här

Foto: Johan Nilsson/TT

Victor Crone och Hanna Ferm går direkt till finalen från Melodifestivalens fjärde deltävling i Malmö.

Frida Öhrn och Ellen Benediktson & Simon Peyron går till Andra chansen nästa vecka och William Stridh, Nanne Grönvall och Jakob Karlberg är därmed ute ur tävlingen.

Hanna Ferm har varit en favorit hos såväl publik som spelbolag, även före deltävlingen. Att hon nu gått hela vägen till final är en flickdröm som besannas.

– Jag är väldigt tacksam över att få göra det här. Jag har drömt om det sedan jag var liten. Det är också en annan grej att göra det ensam på scenen. Det blir så nära den här lilla flickan jag var, säger hon och rösten bryts.

"Sjukt glad"

Under Victor Crones "Troubled waters" stod publiken inne i arenan upp och klappade i takt.

– Mitt mål var att ta mig till final, nu är jag sjukt glad, säger han till TT.

I fjol tävlade han för Estland i Eurovision med låten "Storm". I år är det bidraget "Troubled waters" som gäller, där Crone inleder liggande på golvet.

– Man har laddat för det här i veckor/månader och sedan är det en sån jäkla urladdning. Jag vet inte om vi kommer att ändra något till finalen, säger han och fortsätter:

– Jag brukar inte ha så svårt att prata. Det känns som en berg- och dalbana. Det har varit mycket i hjärnan.

TT: Hur firar du detta?

– Jag har familj och vänner som är här och kommer fira med dem och med teamet.

Andra gången

Det är andra gången Hanna Ferm går direkt till final i tävlingen. Fjolårets balladduett, "Hold you" framförde hon då också i Malmö, tillsammans med Liamoo. Duons låt blev populär och slutade på en tredjeplats i finalen. Ferm slog igenom i "Idol" 2017, där hon slutade på en andraplats.

TT: Hur laddar du om inför finalen?

– Jag blir glad när jag tänker på den. Jag har absolut inte tänkt någonting på om jag ska ändra på något. Men nu när du säger sådär så kommer alla minnen fram från när jag var i den där stora arenan och hörde folkets jubel. Jag är så glad att jag ska få göra det igen, säger hon.

Även Victor Crone var tippad att gå till final. Han deltog senast i Melodifestivalen 2015, då tillsammans med Behrang Miri. Artisten drogs med en släng av den sjukdom som drabbat stora delar av produktionen under årets Melodifestival. Han berättade under genrepet att han drack en dryck bestående av morot, ingefära och chili för att hålla halsontet borta.

Ferm favorit

Programledarna Lina Hedlund, Linnea Henriksson och David Sundin inledde kvällen med ett humorfyllt nummer inför en välfylld Malmö Arena. Trion bjöd på en förinspelad trailer till en fiktiv musikalfilm, baserad på Brandsta City Släckers "låtskatt", det vill säga låten "Kom och ta mig". Senare i programmet framförde David Sundin mellanakten, där han med autotune-fixad röst sjöng om sitt jobb som "certifierad lustigkurre".

Frida Öhrns bidrag "We are one" inledde den fjärde deltävlingen. i en röd-rosa-orange byxdräkt med tillhörande mantel, något som nästan gav henne superkrafter, säger hon.

– Jag har en superhjältedräkt på mig, så känns det. Man blir ganska mäktig i den och det är så fint att stå på scenen och att få sjunga den här texten som betyder mycket för mig. Det är min kärleks-anthem till publiken och till mig själv.

Finalen i Melodifestivalen äger rum den 7 mars i Friends Arena i Stockholm och Andra chansen i Eskilstuna den 29 februari.