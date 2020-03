De prisades på Tempofestivalen

Foto: Thomas Persson/Tempo

Dokumentärmakare prisades när vinnarna tillkännagavs på Tempo Dokumentärfestivals tjugoförsta upplaga på lördagen. I kategorin Tempo Documenatry Award vann Peter Torbiörnsson priset på 75 000 kronor med filmen "Ninosca – The woman and the emigrant's song".

"En sorgesång över sociala orättvisor och en kvinnas okuvliga kamp för ett värdigt liv", skriver juryn i sin motivering.

I kategorin Stefan Jarl International Documentary Award prisades Laura Herrero Garvin för sin film "La mami". Priset för bästa dokumentär i kort format, Tempo short award, tilldelades Per Wichman och "Röster om vår tid". I kategorin New doc, där priset tilldelas en lovande regissör till ett kommande filmprojekt, vann Johanna Aust med filmen "Petra & Peter – en syskonsaga".