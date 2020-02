Djurgården tangerade gammalt hemmarekord

Foto: Claudio Bresciani/TT

Två raka förluster på bortaplan – men när Djurgården fick vända hemåt i SHL-ishockeyn blev det rekordbra.

Laget tog tolfte raka hemmasegern via 5–2 mot jumbon Leksand och tangerade sitt 32 år gamla klubbrekord.

Djurgården hade förlorat två raka bortamatcher – sammanlagt 1–8 mot Malmö och Skellefteå – och behövde en trepoängare i den tajta striden kring kvartsfinalstrecket.

Och på Hovet är djurgårdarna fortsatt kungar.

Störst av dem alla den här kvällen var lagkaptenen Jacob Josefson som svarade för ett mål och två assist.

Djurgården tangerade därmed sin rekordsvit från säsongen 1987–88 då det också blev tolv raka hemmasegrar. Mot Brynäs på tisdag kan hemmarekordet under SHL/elitserie-eran slås.

Blixtsnabb start

Djurgården fick en drömstart då snabbskrinnaren Manuel Ågren åkte mellan Leksandsbackarna Philip Samuelsson och Daniel Gunnarsson och gjorde 1–0 redan efter 38 sekunder.

Patrik Zackrisson kvitterade i numerärt överläge men med bara 2,2 sekunder av första perioden tryckte backen Marcus Högström in 2–1 bakom Leksandsmålvakten Janne Juvonen som hade en tuff kväll och släppte en hel del returer.

Tre av de fyra första hemmamålen kom till så.

Niclas Bergfors och Jacob Josefson såg i mittperioden till att Djurgården gick upp till 4–1-ledning innan Oskar Lang kunde reducera.

Nionde raka förlusten

Lagkapten Josefson bröt en nio matcher lång måltorka med sitt 4–1-mål, en retur i numerärt överläge sedan Linus Hultström först skjutit.

– Kul. Jag försöker nosa upp returen och pucken landar på bladet, sade han till C More.

I sista perioden fastställde Patrik Berglund 5–2 i powerplay.

Om Djurgården och merparten av de 7 347 åskådarna kunde njuta av ännu en seger är det å andra sidan rekordtungt i Leksand. Tränarbytet då Roger Melin, nu i AIK, fick sparken och ersattes av Ulf Samuelsson har inte blivit något lyft.

Det här var femte raka förlusten med Samuelsson i båset och nionde raka totalt. Det är andra gången den här säsongen som Leksand har en nio matcher lång förlustsvit och allt pekar mot ett nervigt kval.

– Det är tungt att släppa in så många mål, vi behöver bli bättre defensivt, sade forwarden Oskar Lang till C More.