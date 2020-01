Eminem går upp jämsides med Elvis

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Eminems senaste album "Music to be murdered by" går rakt in som etta på Billboard 200. Det är rapstjärnans tionde förstaplats på den amerikanska albumlistan i karriären. Han tangerar därmed Elvis Presleys notering.

Endast fyra andra artister har haft fler amerikanska albumettor – The Beatles (19), Jay-Z (14), Bruce Springsteen (11) och Barbra Streisand (11).

"Music to be murdered by" är Eminems elfte studioalbum och släpptes helt utan förvarning den 17 januari. På albumet, som är producerat av Dr Dre, gästas Eminem av artister som Ed Sheeran, Anderson Paak, Q-Tip och nyligen avlidne Juice Wrld.