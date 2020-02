Expertens bästa tips inför Vasaloppet

Foto: Ulf Palm / TT

Han har kört skidklassikern tolv gånger och är SVT:s expert på långlopp.

Här är Mathias Svans tips till alla Vasaloppsmotionärer.

+ Satsa på klister.

– Det är klister som gäller. Sandpappra under fästet. Värm in grundklister och sedan mer klister ovanpå det. Annars kommer föret att äta vallan och allt är borta efter bara några kilometer. Skidor där man inte behöver lägga på fästvalla fungerar också. Men klister ger ofta ett mer direkt fäste. Anlita gärna hjälp med vallningen om det känns svårt.

+ Ät inte för mycket.

– Ät bra och ordentligt dagarna före. Men att äta för mycket och trycka ner kolhydraterna gör nog mer skada än nytta. Det gjorde jag själv som aktiv och det blev inte alltid bra. Kroppen ska ju också behandla kosten. Under loppet bör man dricka mycket. Det är för lite att bara använda de officiella vätskekontrollerna. Ta med eget vätskebälte. Under loppet behöver kroppen något tillskott var 20:e minut.

+ Klä dig rätt – och lätt.

– Grundregeln är att man alltid ska frysa lätt på startlinjen. De som känner sig normalt rätt klädda på morgonen kommer garanterat att bli för varma under loppet och det tar för mycket kraft. Det klassiska med underställ och något mer beroende på temperatur och vind gäller. Men inte för mycket kläder.

+ Ta det lugnt i backarna.

– Dra ner på farten i inledningen av utförsbackarna. Att åka skidor är som att köra bil. Skaffa kontroll på läget 150–200 meter framåt och titta inte bara just framför skidorna. Du kan inte börja bromsa när det redan går för fort. Man gör de stora vurporna om en svår situation upptäcks för sent. Ta det försiktigt utför. Där kan man ödelägga sitt lopp. Dessutom är det mycket viktigt att hålla in stavarna i utförsbackarna och inte stå med händerna på knäna och spreta med stavarna i 45 graders vinkel. Då kan det vara livsfarligt för de som kommer bakom.

+ Skippa stakningen.

– Många elitåkare stakar Vasaloppet utan fästvalla. Men det är bara de 500, kanske 1 000 bästa som får nytta av det. En sak är att klara av att staka Vasaloppet. En annan sak är om man som motionär tjänar på det. Tänk på att det har varit en snöfattig vinter och många har åkt ovanligt lite skidor. De flesta har tränat benen mer genom löpning, rullskidor och liknande. Därför är det ett bra generellt tips att åka mycket med benen och spara på överkroppen, även på lätta partier där man normalt stakar.

+ Glöm inte att njuta.

– Det är roligt att åka Vasaloppet. Försök att njuta under loppet.