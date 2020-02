Facebook varnas för risker med kryptering

Fakta

Under 2018 rapporterade Facebook 16,8 miljoner incidenter till Barnrättsorganisationen NCMEC. Enbart i Storbritannien ledde det till 2 500 gripanden. NCMEC uppskattar att total kryptering kan innebära att 70 procent av incidentrapporteringarna försvinner.

Källa: National society for the prevention of cruelty to children (NSPCC)