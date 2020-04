Fifa: Överväger tre transfönsterfönster

Foto: Bernd Thissen/AP/TT

Det internationella fotbollsförbundet Fifa överväger att tillåta ett extra transferfönster under coronakrisen. Det säger James Kitching, chef för förbundets tillsynsorgan, i en intervju med tyska tv-programmet Sportschau.

– Det man skulle kunna se i den här krisen är att förbunden öppnar ett extra, tredje transferfönster, säger han till tyska tv-kanalen ARD.

Fotbollsklubbar runtom i världen får vanligtvis bara köpa, sälja och låna spelare under 16 veckor per år, så kallade transferfönster. Ett transferfönster inträffar mellan säsongerna och får inte överstiga 12 veckor, ett annat öppnar under pågående säsong och får inte vara längre än 4 veckor.

När ett eventuellt tredje transferfönster ska öppna är inte bestämt, men planen är att det ska vara öppet i två veckor vilket innebär att något av de två andra skulle bli kortare.

– Vi kan hantera det här flexibelt så att vi inte överskrider dessa 16 veckor, säger Kitching till ARD.

Med en stor del av den internationella säsongen uppskjuten på grund coronavirusets spridning i världen arbetar Fifa för att hitta lösningar för att rädda säsongerna. Det nya förslaget är bara ett i raden av tänkbara lösningar som Fifa har öppnat för.

På sin hemsida skrev förbundet tidigare att man även kan tänka sig att flytta på redan existerande transferfönster så att de bättre anpassas efter nuvarande situation, där nästan alla ligor är uppskjutna eller pausade på grund av coronapandemin.

Dessutom vill Fifa se att spelarkontrakten ska förlängas till dess att nuvarande säsonger spelats färdigt.