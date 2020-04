Filmfestivalen SXSW återuppstår online

Foto: Jack Plunkett/Invision/AP/TT

Strömningsplattformen Amazon Prime Video slår sig ihop med festivalen South by southwest, SXSW. Filmer som skulle ha vistas under den Austin-baserade filmfestivalen görs tillgängliga utan kostnad under tio dagar, med start i slutet av april, skriver NME.

Exakt vilka filmer som ska visas på Amazon Prime återstår att se, vanligen präglas programmet av en blandad kompott av indiefilmer och Hollywoodstjärnor.

"Ända sedan festivalen ställdes in av de styrande i Austin har vi funderat över hur vi ska kunna hjälpa filmerna i årets line-up. Vi blev så glada när Amazon Prime Video erbjöd sig att ha en filmfestival online och slog till direkt när möjligheten kom att koppla ihop deras publik med våra filmskapare", säger Janet Pierson, festivalchef på SXSW i ett pressmeddelande.

SXSW skulle ha ägt rum 13–21 mars.