Filmrecension: Metamys med strålande Deneuve

Foto: Triart films

Foto: Triart films

Hirokazu Kore-eda må ha valt att jobba med franska stjärnor som Juliette Binoche och Catherine Deneuve den här gången. Men det är fortfarande känsliga familjeband som står i fokus i en elegant berättad historia.

I filminspelningen i den här filmen åker en mamma ut i rymden för att bara återkomma till jorden och sin dotter vart sjunde år. Mamman åldras knappt, dottern blir till slut en rynkig pensionär. Men hon är fortfarande ett barn i förhållande till den släta unga kvinna som då och då besöker henne.

Bakom kameran står en dotter, den medelålders Lumir, och tittar på sin mor, den stora franska stjärnan Fabienne, som spelar rymdfararens övergivna dotter som gammal. När regissören ropar "tack" återgår alla förhållanden till de normala.

Men vad är det egentligen "det normala"? Är det någon som vet hur man vänder och vrider på hur vi förhåller oss till varandra i en familj så är det förstås den japanske familjebesatte mästaren Hirokazu Kore-eda, som vann Guldpalmen i Cannes för ett par år sedan med den gripande "Shoplifters".

Den mycket produktive regissören har lämnat sin inhemska filmbransch för ett lite mer lättviktigt men ändå njutbart franskt drama. Han zoomar den här gången in på just moder-dotter-förhållandet och till sin hjälp har framför allt fransk films grand old madame (Brigitte Bardot får ursäkta) Catherine Deneuve, som är fullkomligt strålande i rollen som den åldrande Fabienne som alltid har satt konsten och sin karriär först.

Laddat, kantigt och svårkommunicerat blir det när hennes dotter Lumir, spelad av Juliette Binoche, med familj kommer från USA till Paris för att fira mammans memoar-släpp. Boken triggar snabbt en diskussion om vad som är sanning och inte. Kan man ens lita på sina minnen? Det blir tydligt att Fabienne och Lumir har ett förhållande så skört att en av dem lika gärna skulle kunna ha bott i rymden sju år i stöten. Vem som cirkulerar kring vem känns till en början tydligt.

Men precis som i den fiktiva moder-dotter-historien som ramar in "Sanningen" på ett härligt metavis, uppstår plötslig ömhet i stunderna då dottern får bli mamma åt sin mamma. Det går inte att förvandla sig till något annat än den förvirrade rymdfarare man är, tycks Kore-eda vilja förmedla i den här milda snarare än rasande uppgörelsen med kulturkvinnan (spelad med en underbar självmedveten glimt i ögat av Deneuve) men det går kanske, kanske att vänja sig vid varandra, att spela sina roller väl och ha det fint tillsammans ändå.