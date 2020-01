Filmrecension: Storslaget och meditativt moraldrama

Foto: SF Studios

Filmmystikern Terrence Malick gör en stark comeback med den sanna historien om en österrikisk bonde som vägrar att svära trohet till Hitler. Det är en förtrollande upplevelse mer än en film – med Michael Nyqvist i en liten roll.

Mycket kan man säga om den notoriskt skygga filmskaparen Terrence Malick. I bland skapar han oförglömliga klassiker ("Himmelska dagar", "Den tunna röda linjen"). Och ibland blir det bara pretentiös pannkaka ("To the wonder"). Men en ny Malick-film är förstås ett event som – rätteligen – lockar varje cineast ur huse.

Och den här gången bjuder han på en kraftfull helhetsupplevelse i alpmiljö, filmad i ett vackert och hypnotiserande vidvinkelsformat som bara måste upplevas på biograf.

Under nästan tre timmar får man följa den österrikiske bonden Franz Jägerstätter (August Diehl) och hans fru Fani (Valerie Pachner). De lever av jorden, kämpar och sliter men är hyfsat lyckliga med sina barn och sitt enkla liv.

Efter att ha varit inkallad en runda i andra världskriget drabbas Franz av en djup insikt om hur fel ute hans land är. När han blir inkallad igen vägrar han att svära den obligatoriska troheten till Hitler. Det får svåra konsekvenser för honom men också för Fani och barnen, som blir paria i den pittoreska byn Sankt Radegund.

"A hidden life" bygger på den verkliga historien om Franz Jägerstätter, som offrade allt för sin övertygelse och tro och senare blev förklarad martyr av den katolska kyrkan. Filmen är en moralfilosofisk betraktelse över livet och döden, ont och gott, silad genom Terrence Malicks speciella filmiska sinne. Här finns förstås en viskande berättarröst, religiöst grubbleri samt minutiöst orkestrerade tagningar av poetisk och nästan meditativ karaktär.

Man kan irritera sig på alla djupt gravallvarliga repliker som liksom trillar ur skådespelarnas munnar på ett stiliserat sätt, precis som i hans Guldpalmsvinnare "Tree of life" (2011), men det är roligare att bara omfamna det grandiosa anslaget. Michael Nyqvist dyker upp i en liten roll som biskop och andra europeiska stjärnor som Bruno Ganz och Mattias Schoenaerts förgyller också historien.

Det går självklart att dra nutida politiska växlar på innehållet, men framförallt är "A hidden life" en formstark comeback för en mycket egensinnig regissör som nu verkat i över fem decennier.